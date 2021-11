Vzorky Mendelovy DNA z vlasu a ostatků z hrobky se shodují, potvrdilo zkoumání

Do hrobu museli vědci jít ve speciálních oblecích a rukavicích. Nástroje musely být čisté, bez kontaminace jakoukoliv DNA. „Vzorky z ostatků, které jsme odebírali ještě na hřbitově, jsme umístili do lednice. Po převozu do laboratoře se pak uložily do mrazáku, aby se nízkou teplotou zastavily všechny nepříznivé vlivy jako oxidace nebo působení bakterií a plísní,“ popsala Eva Drozdová z laboratoře biologické a molekulární antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Následoval převoz ostatků do laboratoří CEITEC Masarykovy univerzity a hodiny vědecké práce, které směřovaly k jejich identifikaci.

Ze stěrů z věcí G. J. Mendela –⁠ brýlí, nože, knih, roubovací sady, hole a mikroskopu –⁠ které poskytlo opatství, se podařilo získat biologický materiál. Ten vědci porovnali s DNA z ostatků z hrobky a pravděpodobnost toho, že opravdu zkoumají ostatky G. J. Mendela, se blíží stu procent.

Vznikne podobizna Mendela

Moderní technologie vědcům pomohou vytvořit i podobiznu Mendela. „Pomocí biometrických údajů lebky, takzvanou superprojekcí, přesně vytvoříme obličej a srovnáme jej s obrazy a fotografiemi. Poslouží nám to nejen k porovnání věrnosti obrazů, ale také to bude další důkaz o identitě Mendela,“ vysvětlil člen výzkumného týmu a odborník z Centrální laboratoře genomiky na CEITEC Filip Pardy.

Vědci také nechali naskenovat ve 3D Mendelovu kostru, takže budou mít modely jeho pozůstatků. „Kostra však není úplně dobře zachovalá. Zachovala se horní část těla do pasu, ale dolní končetiny a pánev jsou zachované špatně. Kosti totiž patrně poškodila tuková tkáň z břicha. I přesto však dokážeme odhadnout výšku Mendelovy postavy na 168 centimetrů a jeho tělesnou konstituci. Změřili jsme například i podrážku bot, která měla 27 centimetrů,“ upřesnila Eva Drozdová a dodala, že Mendel měl nadprůměrnou mozkovou kapacitu.