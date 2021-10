Vědci v Brně budou zkoumat DNA otce genetiky Mendela. Exhumovali jeho ostatky

„Ze vzorků se dá vyčíst skoro totéž, co by se vyčetlo, kdybychom odebrali krev od živého člověka,“ doplnil forenzní genetik Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Drábek.

Exhumaci musel povolit představený v Římě

Výzkum je komplikovaný a provází ho řada právních i etických otázek. Exhumaci proto muselo povolit i vedení augustiniánského řádu, do kterého Mendel patřil. „My jsme dali žádost do Říma našemu hlavnímu představenému a on souhlasil. Chtěli jsme opravdu něco výjimečného a zajímavého,“ řekl delegát augustiniánů v Česku Juan Provecho.