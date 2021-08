Počasí komplikuje obnovu provozu na trati u Domažlic

Na trati číslo 180 se ve středu krátce po osmé hodině ráno srazily dva vlaky Českých drah: Západní expres na cestě z Mnichova do Prahy a osobní RegioShark směřující z Plzně do Domažlic. Podle dosavadních zjištění zřejmě rychlík projel návěstidlo a nepočkal na křižování v nedaleké výhybně, příčina neštěstí se ale vyšetřuje. Podle Drážní inspekce se dá výsledná zpráva čekat do osmi až devíti měsíců.

Souběžně probíhají práce na obnovení železničního provozu v místě nehody. České dráhy počítaly s tím, že by se vlaky na zdejší koleje mohly vrátit v pátek večer, protože kvůli havárii je musí nahrazovat autobusy nejen v regionální, ale i mezinárodní dopravě Česko-Bavorsko. Trať je totiž v úseku jednokolejná. Obnovu provozu ovšem komplikuje deštivé počasí.