Železniční most přes Orlík má šanci na záchranu. Jeho další využití je však zatím nejasné

video Události: Most zůstane zachován. Ale co s ním?

Pod petici na záchranu sto třicet let staré konstrukce se podepsaly víc než čtyři tisíce lidí. „Chci ten most zachovat pro další generace. Tento most je stejně starý jako Eiffelovka (postavená v letech 1887 až 1889 - pozn. red.), Eiffelovka stojí do dneška,“ řekl iniciátor zachování mostu Pavel Smrt.

A železniční most nad Orlickou přehradou, který vznikl v letech 1886 až 1889, by měl nakonec také existovat dál. I když to ještě před pár týdny vypadalo, že ustoupí novému a půjde k zemi. Ministerstvo kultury ho ale prohlásilo za památku. Rozhodnutí ještě není pravomocné.

„Je to most, který má velkou hodnotu, je to ikonická stavba, patří k důležité technické památce Táborska,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Co s ním?

Za tři roky tu zřejmě mají těsně vedle sebe stát mosty dva, nový a starý. Po novém budou jezdit vlaky a po starém by mohli jezdit cyklisté.

Písecko a Milevsko v podstatě nejsou propojeny bezpečnou cestou, soudí ředitel Nadace jihočeské cyklostezky Jan Vlášek. Podobný názor má i další iniciátor zachování starého mostu Petr Bouška. „Podolský most je nebezpečný a ten Zvíkovský taky, tam hřmějí kamiony.“

Jenže případné využití pro cyklisty naráží na problém s vlastnictvím mostu. „Investorem při budování cyklostezek bývají města, obce, potažmo kraje, ale tady infrastruktura patří státu, tak je to trochu velká neznámá,“ naznačuje Vlášek.

Noví zájemci o most se nehrnou

Lagronová za ministerstvo kultury říká, že s mostem nemají žádné záměry. „Ani ho nevlastníme, ani ho vlastnit nebudeme, ani nemáme informace, že by se měl měnit vlastník.“ Tím je Správa železnic. „Jsme otevření jednáním s potenciálními zájemci,“ řekla její mluvčí Nela Friebová.

Ale zájemci, kteří by si převzali most do své správy, se nehrnou. Naopak, Jihočeský kraj se o tak velkou a na údržbu nákladnou stavbu starat nechce.

„To je běh na dlouhou trať, ale my na to máme čas, než bude vybudován ten nový most,“ říká s nadějí další iniciátor zachování starého mostu Karel Holl. Zatím tedy zůstává nejasné, co bude s konstrukcí starou víc než sto třicet let dál.