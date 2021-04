Železničáři chtějí zbourat most přes Orlík. Nesouhlasí památkáři i místní

Železniční most přes přehradu Orlík je starý stejně jako Eiffelova věž. Na rozdíl od ní už ale kvůli špatným opravám sloužit přestává.

„Pamatuju si, když jsem tady pod tím mostem chodíval na červenskou pouť, a to bylo procesí lidu. Třeba Eiffelovka stojí pořád, protože se natírá každým rokem. Postupují dolů, a pak zas začnou znovu. Ale teď už jsou i jiné barvy, třeba i na rez, tak snad není problém to udělat znovu a pořádně,“ řekl pamětník Pavel Smrt.



Denně přes most projede 32 osobních vlaků, nákladní ale musí jinudy. „Stávající ocelová konstrukce je v tak špatném stavu, že v podstatě vylučuje jízdu nákladních vlaků,“ řekl náměstek ředitele Správy železnic Radim Brejcha.

Most už památkou byl, ze seznamu byl ale vyjmut

Most byl ze seznamu památek vymazán v roce 2016. Místní i památkáři teď usilují o jeho navrácení, aby mohla začít rekonstrukce. Krajinu si bez něj mnozí už představit nedovedou. „Stál tu celé moje dětství, mládí a teď i na stáří. Chodíme tu lesy, chodíme k mostu, je to prostě srdeční záležitost,“ svěřila se pamětnice Eva Hanzalová.

Významný není ale jen kvůli vzpomínkám místních. „Je to doklad bouřlivého dynamického, technického a hospodářského rozvoje 19. století, kterému se i koneckonců říká století páry,“ poznamenal ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu Daniel Šnejd.



Pokud se most podaří zachovat, mohl by dál sloužit pro pěší nebo cyklisty