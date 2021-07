Zoo v Plzni má jako první v Česku vzácné promyky bažinné, největší žijící mangusty

Ovíječ z Indonésie

Nově má zoo také samici ovíječe maskovaného, který se vyskytuje v Indonésii. Leze po stromech tak, že ovíjí kmeny a větve ocasem. „Je to taková obří asijská kuna, má už skoro osm kilo,“ uvedla zooložka. Plzeňská zahrada měla už dříve ovíječe filipínského, který vážil okolo dvou kilogramů. „I když je to gigant, tak na první pohled vypadá obyčejně. Ale když víte, jaký je to unikát, tak to má úplně jiný rozměr,“ dodala.

Ovíječ maskovaný žije vedle velmi populární pandy červené, kterých je v evropských zoo mnoho, ale ovíječů jen asi deset. „Prakticky se je zatím nepovedlo množit, protože jsou v zoo nově,“ řekla Václavová. Ovíječ je také masožravec, ale polovinu stravy má rostlinnou, zejména ovoce a sladší zeleninu.

Zoo už měla dříve pár ovíječů z privátního chovu v Čechách. Samička z Indonésie byla velmi vystresovaná, takže uhynula krátce po příchodu, naopak samec zůstal. „Sháněli jsme, ale je jich tak strašně málo. Nakonec nám ji darovali kolegové z polského Zamośće, kde žijí dva páry. Další pár je kromě Plzně ještě v Berlíně a ve dvou chovech v Rusku,“ uvedla Václavová.