Hřib, Kolář, Novotný a ozbrojenci. Policie se zabývá fotomontáží s pražskými politiky

Zdeněk Pernica podle Aktuálně.cz fotomontáž smazal a zveřejnil její cenzurovanou verzi, později ale odstranil i tu. V příspěvku se hájil tím, že šlo pouze o humorný příspěvek a satiru. „Normální člověk pochopí, že je to humor a satira, i když se mu to třeba nelíbí,“ uvedl.

Že má policejní ochranu pražský primátor, potvrdil magistrát, podrobnosti však neuvedl. „Důvody a konkrétní způsoby ochrany není možné komentovat z rozhodnutí policie. Z bezpečnostních důvodů pan primátor aktuálně nemůže využívat prostředky městské hromadné dopravy, které využíval denně. Do práce musí jezdit autem,“ řekla mluvčí primátora Martina Vacková.

Starosta Kolář řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že je již několik týdnů odloučen od rodiny. „Neví, kde jsem, ve spojení jsme prakticky jen přes Skype. Nechápu, proč mám být rukojmím vlastní domoviny jen proto, že mám jiné názory než Zeman nebo Okamura, anebo proto, že pouze a jen vykonávám to, co mi uložilo vykonat demokraticky zvolené zastupitelstvo,“ uvedl s odkazem na přemístění Koněvovy sochy z veřejného prostranství do depozitáře. Výhledově by se měla stát exponátem plánovaného Muzea paměti 20. století.