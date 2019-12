U Potůčků v Krušných horách by mohl vzniknout kamenolom. Ochránci přírody a radnice nesouhlasí

„Jsme zásadně proti, aby v této lokalitě Krušných hor, kde jsou krásné lesy a horské louky, probíhal podobný projekt,“ zdůrazňuje starosta obce Potůčky Vlastimil Ondra (nez.).

Taky provozovatelé místních podniků mají obavy z prašnosti a hluku nákladních aut, která by v budoucnu mohla obcí projíždět. „Už kvůli ruchu a ani nesouhlasím s provozem a určitě by to narušilo chod obce, i co se týče turistiky,“ konstatuje podnikatelka Petra Nováková.

Dalším argumentem odpůrců kamenolomu je, že téměř polovina ložiskového území je součástí evropsky významné lokality Krušnohorské plató.

„Ministerstvo životního prostředí, které povolení vydávalo, vůbec nepřihlédlo k tomu, že na tom území existuje ochrana životního prostředí,“ říká ředitel společnosti Montanregion Krušné Hory-Erzgebirge Michal Urban.