Oprava Barrandovského mostu nebo stavba metra D. Praha schválila rozpočet

Dalším důvodem je podle něj státem nařízené zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, které platí město ze svého. Vliv má také to, že město musí předfinancovat projekty městských částí, které budou následně proplaceny z evropských fondů. Na to má rezervu 300 milionů korun.

Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. Do školství půjde 17,65 miliardy. Další tři miliardy půjdou do sociální oblasti a zdravotnictví. V rozpočtu jsou vedeny rovněž jako běžné výdaje peníze, které dává město jednotlivým radnicím na jejich investice.

Na dopravu je určena nejvyšší částka také z celkového objemu investic, a to 5,38 miliardy. Z toho půjde například 140 milionů na obnovu zřícené trojské lávky, na stavbu parkoviště P+R na Černém Mostě 250 milionů a 80 milionů na opravu Barrandovského mostu. Na stavbu metra D bude v rozpočtu 1,44 miliardy.

Město má vyčleněno 50 milionů korun také v takzvaném participativním rozpočtu. Při něm obyvatelé rozhodnou, jak s penězi město naloží a za jaké projekty je utratí.

Rozpočet obsahuje i peníze na pravidelné splátky jistin úvěrů Evropské investiční banky (EIB) ve výši 763 milionů. Peníze bude dávat rovněž do rezervy na splácení dluhopisů, které musí uhradit v letech 2021 a 2023.

Opozice rozpočet kritizuje

Rozpočet kritizovala opozice, která v diskusi navrhovala přesuny peněz v rozpočtových kapitolách. Opozičním zastupitelům se nelíbilo zejména zvýšení běžných výdajů a oproti letošku snížení investic. „Naprosto rezignuje (vedení města) na investice a zejména na investice do bydlení, na které je vyčleněno pouhých 420 milionů,“ řekl zastupitel Tomáš Portlík (ODS). Nízká je podle něj i podpora školství.

Předseda opozičních zastupitelů ANO Patrik Nacher rozpočtu vytkl, že nemá jednotící vizi. Předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija kritizovala částku na sociální služby. Podle ní je ohrožen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. „Návrh je zaměřen pouze na udržení stavu,“ tvrdí.