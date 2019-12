Brněnští zastupitelé schválili rozpočet. Peníze půjdou na tramvaje v Plotní i koncertní sál

Mezi hlavní investice budou patřit dopravní stavby, mimo jiné pokračování projektu na přeložce tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní nebo prodloužení tramvajové trati k univerzitnímu kampusu.

Spor se vedl o podporu kultury

Pro rozpočet zvedlo ruku 33 zastupitelů, dva byli proti, a to bývalý primátor Petr Vokřál a jeho bývalý náměstek Richard Mrázek (oba ANO). Dalších 17 opozičních zastupitelů z ANO a SPD se zdrželo.

Vokřál v diskusi namítal, že je rozpočet schodkový v době, kdy je ekonomika nejvýš. Kritizoval také to, že dlouhodobě klesají investice a ve výhledu klesnou až na 3,5 miliardy. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) kontrovala, že do investic půjde příští rok skoro 30 procent rozpočtu.

„Je to částka, která je podle mého názoru odpovídající. Pro mě je zásadní, aby to bylo skutečně proinvestované. Jedna věc je něco naplánovat a druhá je pak skutečné čerpání. Pokud se nám to podaří proinvestovat, budu spokojená,“ uvedla Vaňková.

Opoziční SPD navrhovala, aby se o 200 milionů snížila podpora kultury, návrh ale neuspěl. Na druhé straně bývalý náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno), který už není v zastupitelstvu, navrhoval vyšší podporu kultuře. Jeho návrh si osvojil Vokřál, ale ani ten neuspěl.