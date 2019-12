Příští stanice: další stránka. Kniha otevírá dětem svět pražské podzemky od kachlů přes Husáka až po ochranná vrata

Pražské metro letos oslavilo pětačtyřicetiny. Pravda, dílčí výročí se slaví každý rok – vždy si lze připomenout otevření nových úseků některé ze tří linek – ale skutečný začátek byl jen jeden, a to v roce 1974. Tehdy mohli cestující jezdit mezi devíti stanicemi na jedné lince, dnes jich je 61 na třech linkách.

I to se na svých cestách pražským podzemím dozvídá malý hrdina knihy To je metro, čéče! od Milady Rezkové. Od svého děda, bývalého zaměstnance metra zvaného Krtek, se dozvídá i zajímavosti, jako na které stanici to nejvíce fouká (na Vltavské) nebo jak rychle jezdí eskalátory. Vzpomene i na to, jak se metro otevíralo – že prvním vlakem jel jako cestující tehdejší generální tajemník ÚV KSČ, pozdější prezident Gustáv Husák.