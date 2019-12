Kde se schovat před válkou

V případě potřeby by se lidé do tunelů metra dostali přes běžné stanice. Kolik by na to měli od zaznění sirén času, není jasné. Žádný harmonogram, který by stanovil, jak rychle musí pracovníci metra uzavřít tlakové uzávěry, totiž v tuto chvíli neexistuje. Původní projekt, který rozpracovával pravidla někdejší civilní obrany do nejmenších detailů, však podle Vladimíra Vojíře počítal s 15 minutami. Pak by se průchody přes stanice uzavřely.

Lidé by ale ještě mohli použít vstupy odjinud. „Existují rovněž tzv. komory dodatečného vstupu, které v některých případech jsou i mimo stanici,“ potvrdil Kysilko. Jde vlastně o přetlakové komory, do kterých mohou lidé z venku vstoupit a očistit se od nečistot tak, aby neohrozili ty, kteří jsou již v bunkru ukrytí. Jeden z takových dodatečných vstupů do tunelů metra je například u Kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Další se nachází nedaleko stanice Ládví - v severozápadním rohu křižovatky ulic Opálkova a Střelničná.

Odpočítávání

Překvapila vás nepřipravenost bunkrů stejně jako nás? Dopravní podnik i magistrát uklidňují: pokud by hrozil válečný stav, vše by se perfektně připravilo a veřejnost by byla informována o tom, jak se do tunelů metra i dalších stálých krytů včas dostat. Stavět by se začaly také improvizované úkryty, které by ochránily ty Pražany, pro které kapacita stálých bunkrů nestačí. Jinými slovy na 700 tisíc lidí by hledalo bezpečí například v obyčejných sklepech. Jak s nadsázkou poukazují někteří experti: lepší než hledat úkryt by proto možná bylo sledovat válečný útok na Prahu z okna. Apokalypsa by totiž zřejmě vzhledem ke stavu bunkrů i síle moderních zbraní byla tak či tak tím posledním, co Pražané v životě uvidí.