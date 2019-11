Most u královéhradeckého nádraží je ve velmi špatném stavu, musí se zbourat. Řidiči zatím přišli o jeden pruh

Podle studie, která vznikla již loni, by měla stávající přemostění kolejí nahradit dvojice nových mostů. Oba budou dvoupruhové, nakonec se bude po každém jezdit v jednom směru, takže auta budou mít v součtu o jeden pruh více než dosud. Nejprve by vedle starého mostu měl vzniknout nový, na který se převede veškerá doprava.

Most je dlouhý asi sto metrů, auta po něm překonávají šest kolejí železničních tratí, které vedou z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí, Jaroměře a Ostroměře.

Přes most u královéhradeckého nádraží vede silnice I/35. Jezdí se tudy na Jičín, ale zároveň jde také o jednu z tras k dálnici D11 do Prahy a k náchodské silnici. Na mostě jsou tři jízdní pruhy, jeden ve směru do centra a dva z centra. Řidiči nyní přišli o jeden z výjezdové dvojice.

Následovat by měla demolice starého mostu a stavba jeho náhrady. „Ve výsledném stavu budou pro oba směry k dispozici po dvou jízdních pruzích, chodníku a cyklostezce,“ shrnula mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Kdy ke stavbě nových mostů dojde, ale ŘSD zatím neví, projektování je teprve na začátku. Nejlépe by bylo, kdyby se to povedlo do konce roku 2023, protože na tak dlouho mají silničáři povolené zúžení provozu ze tří na dva pruhy. Ujistili přitom, že dokud bude starý most stát, „bude jeho stav pravidelně monitorován“.