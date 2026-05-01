Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

Ceny ropy se v pátek výrazně snižují po zprávách, že Írán zaslal Spojeným státům další návrh na jednání o ukončení války. Severomořská ropa Brent kolem 16:20 SELČ vykazovala pokles o více než tři procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 107 dolarů (asi 2225 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela téměř pět procent a sestoupila pod sto dolarů za barel.
Íránská státní tisková agentura IRNA uvedla, že Teherán ve čtvrtek večer zaslal text svého nového návrhu na jednání prostřednictvím Pákistánu, který je zprostředkovatelem rozhovorů se Spojenými státy. O zaslání návrhu informovala s odkazem na vlastní diplomatické zdroje rovněž stanice al-Džazíra.
Írán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy tamního režimu z prodeje této suroviny.
Zatím není jasné, co Teherán v nejnovějším návrhu požaduje či nabízí. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí nicméně ve čtvrtek sdělil, že „není velmi realistické“ domnívat se, že jednání s USA dosáhnou v krátkém čase nějakého výsledku.