Nebezpečná odbočka před Havířovem se ruší. Kraj zamítl připomínky obcí i některých firem

Se změnou, kterou schválil Moravskoslezský kraj, souhlasí také policie a ŘSD. „Na tomto křížení komunikace první a druhé třídy docházelo především při odbočování doleva v jednom i druhém směru k nebezpečným situacím, dokonce tam docházelo i k tragickým nehodám a to prostě musí skončit,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS) dodal, že nevidí důvod, proč by kraj nemohl požadavku ŘSD vyhovět. S tím ale nesouhlasí vedení města, které zvažuje napadnutí rozhodnutí ve správním řízení. Vadí mu hlavně to, že kvůli omezení zhoustne doprava na nedalekém kruhovém objezdu, na kterém se budou muset auta otáčet a jet zpátky ke křižovatce. (Viz mapa níže)