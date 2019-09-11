Nebezpečná odbočka před Havířovem se ruší. Kraj zamítl připomínky obcí i některých firem

Moravskoslezský kraj rozhodl o zákazu odbočení vlevo na silnici I/11 před Havířovem do místní části Šumbark. Křižovatka na hlavním tahu od Ostravy je totiž podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebezpečná, o čemž svědčí i řada dopravních nehod, které se tam v minulosti staly. Proti zákazu odbočení se v minulosti vyjádřily obce i některé firmy, hejtmanství ale jejich námitky zamítlo. 

Nebezpečná křižovatka na silnici I/11 před Havířovem
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Nebezpečná křižovatka na silnici I/11 před Havířovem
Zdroj: ČT24 Autor: Drahoslav Ramík

 Se změnou, kterou schválil Moravskoslezský kraj, souhlasí také policie a ŘSD. „Na tomto křížení komunikace první a druhé třídy docházelo především při odbočování doleva v jednom i druhém směru k nebezpečným situacím, dokonce tam docházelo i k tragickým nehodám a to prostě musí skončit,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. 

Náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS) dodal, že nevidí důvod, proč by kraj nemohl požadavku ŘSD vyhovět. S tím ale nesouhlasí vedení města, které zvažuje napadnutí rozhodnutí ve správním řízení. Vadí mu hlavně to, že kvůli omezení zhoustne doprava na nedalekém kruhovém objezdu, na kterém se budou muset auta otáčet a jet zpátky ke křižovatce. (Viz mapa níže)

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„Na kruhovém objezdu budou vznikat kolony a nebezpečné situace. Víceméně přes kruhový objezd pojede veškerá doprava ve směru do Havířova.“

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL)

náměstek primátora Havířova

Pomohly by radary? 

Vedení kraje i ŘSD se shodují na tom, že k takovým problémům, o kterých mluví magistrát, docházet nebude. „Dneska tam odbočují pouze sebevrazi. Drtivá většina lidí jede na kruhový objezd a zpátky,“ prohlásil Unucka s tím, že to vyplývá i z pozorování ŘSD. 

Havířovský magistrát tvrdí, že pokud je potřeba něco uzavřít, tak jedině odbočení z místní části Šumbark do Havířova. Nebezpečnou situaci při odbočování doleva na trase Ostrava - Havířov, by údajně vyřešily radary v opačném směru. 

Změní se značky a přibudou zátarasy

Na nebezpečné křížení už delší dobu upozorňují dopravní značky, které řidičům přikazují snížit rychlost na padesát kilometrů za hodinu. Podle radních však maximální povolenou rychlost řidiči v devadesáti procentech případů nerespektují.

K úpravám křižovatky by mělo podle redaktora ČT Marka Slavíka dojít v blízké době. ŘSD v křižovatce nainstaluje betonové bariéry nebo jednostranná svodidla. V souvislosti s tím dojde také ke změně dopravního značení.