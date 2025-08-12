V Brně pokračují opravy vodovodu v ulici Bauerova, kde se denně tvoří kolony. Město spolu s tamními vodárnami plánovalo kritické místo přemostit, aby řidičům potýkajícím se s dopravními omezeními ulevilo. To nakonec neudělá. Aby zabránilo dalším dopravním komplikacím, odložilo ale jednu z plánovaných staveb.
Přemostění kritického místa v Brně mělo ulevit řidičům. Ale nevznikne
Donedávna zásobovalo padesát let staré potrubí pitnou vodou celé jižní město. V posledních měsících na něm ale přibylo havárií, proto byla nutná výměna. „S touto rekonstrukcí jsme začali už před dvěma měsíci, protože jsme při plánování prací počítali s úplnou uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky,“ řekla mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.
Práce v tunelu museli silničáři odložit. Přesto se každé ráno tvoří v Žabovřeské ulici více než kilometrová kolona. Doprava kolabuje kvůli uzavřenému podjezdu pod křižovatkou vedle tunelu Hlinky, ve směru od Žabovřeské k Pisáreckému tunelu nebo do Bauerovy ulice.
Město chtělo ve spolupráci s brněnskými vodárnami postavit přes stavbu improvizované přemostění, které by v jednom pruhu ulici zprůjezdnilo, to se ale nestalo. „Vzhledem k tomu, že by se muselo udělat statické posouzení, které by nějakou dobu trvalo, tak jsme přistoupili ke změně technologických postupů,“ vysvětlila Hermanová. Ty jsou sice dražší, ale umožní dělníkům zabetonovat stávající šachtu pod silnicí o pět týdnů dříve – konkrétně 20. srpna. Pak bude silnice opět průjezdná.
Město posunulo uzavírku na Úvoze
Začít měla také uzavírka jednoho pruhu v ulici Úvoz, která křižuje rozestavěnou Údolní ulici. Tu ale město posunulo. „Teď musíme přepojit tramvajovou trať přes křižovatku s Úvozem. A právě z toho důvodu tam bude po určitou dobu omezení. Nicméně jeho začátek jsme posunuli na příští týden, aby situace nebyla tak složitá," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Podle policejního mluvčího Pavla Švába není dopravní situace v oblasti stále ideální. Zároveň je však lepší než v prvních dnech stavby. „Řidiči si obvykle po dvou třech dnech najdou způsob, jak se místu vyhnout,“ zmínil.