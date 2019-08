Jed jako poslední možnost. Někteří zemědělci zkoušejí proti hrabošům plyn a exploze

Účinným způsobem na likvidaci přemnožených hrabošů jsou i drobné výbuchy, které v Česku zatím využívá jenom několik zemědělců. Funguje to tak, že pěstitelé do chodeb škůdců pouští směs propan-butanu a kyslíku. Samotný výbuch pak způsobí jiskra.

Tuto metodu využívá například ovocnář z Ostroměře na Jičínsku Petr Kareš. Detonace podle něj zničí nejenom chodby hlodavců, ale zabije i samotné hraboše. Úspěšnost odhaduje až na sedmdesát procent, členy ovocnářeské unie ale upozorňuje, že jde o metodu úspěšně použitelnou pouze na menších plochách.

„Práce je poměrně pomalá s tím přístrojem. Je to způsob, který je použitelný pro ekologické sadaře, kteří nemohou používat přípravky na ochranu rostlin chemické povahy,“ upozornil tajemník Ovocnářské unie ČR Roman Chaloupka. Podle Ovocnářské unie se velkopěstitelé v boji s přemnoženými hlodavci bez chemických přípravků neobejdou.

Pokud to nepomůže, nasadíme jed

Situace s přemnoženými hraboši je na Hané podle zemědělců katastrofální. Na některých místech už hlodavec podle nich zničil zhruba polovinu úrody. „Ti, co jezdí na kombajnech a sklízí porosty, nikdy neviděli takové množství hrabošů a myší jako v letošním roce,“ popsal situaci předseda Zemědělského družstva v Kokorách na Přerovsku Vladimír Lichnovský.

Právě v Kokorách se rozhodli, že budou hraboše likvidovat šetrnou formou, alespoň do té doby, dokud to bude stačit. Veškeré plochy, které se budou osívat řepkou olejkou, teď zemědělci poorají. To má podle nich narušit hnízda hlodavců a zabránit jejich dalšímu množení.

Zemědělci už teď počítají s tím, že pokud hluboká orba nepomůže, přistoupí na plošnou deratizaci. Tvrdí však, že nejdříve chtějí zkusit právě šetrnější zásah.