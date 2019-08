Ministerstva ve při. Plošné užití jedu na polích je krok o 50 let zpět, vzkazuje Brabec zemědělcům

K prošetření případného porušení zákona vybídlo ministerstvo ve čtvrteční tiskové zprávě Českou inspekci životního prostředí. „Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve,“ uvádí ředitel odboru druhové ochrany ministerstva Jan Šíma.

„Na rizika plošné aplikace upozorňuje MŽP ve svém stanovisku, o které ministerstvo zemědělství v souvislosti s aplikací přípravku Stutox II požádalo. Na odpověď však ministerstvo zemědělství nijak nečekalo a ÚKZÚZ bez konzultace s ministerstvem životního prostředí povolení vydal,“ uvádí dále tisková zpráva MŽP.

Likvidovat hraboše plošnou aplikací toxického STUTOXu je návrat o 50 let zpět a tento postup nelze tolerovat. Zemědělce jsme upozornili, že masové hubení všeho živého na polích je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Více zde: https://t.co/20ln3ndpdS — Richard Brabec (@RibraRichard) August 8, 2019

Riziko je podle MŽP o to závažnější, že v této době se ptáci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava – často právě hlodavci. „Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické,“ komentuje mluvčí úřadu Petra Roubíčková a dodává, že plošná aplikace jedu na polích je krok o padesát let zpět.

Podobnými slovy na Twitteru argumentuje také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).