Skupina jedenácti výrobců pervitinu dostala dohromady 120 let vězení. Drogy vařili v hale v Karviné

Jeden z vietnamských kurýrů dostal nejvyšší možný trest, a to dvacet let vězení. Výrazně nižší tresty mají dva obžalovaní z Karviné, kteří se na rozdíl od ostatních během vyšetřování policistům přiznali, soud je poslal do vězení na šest let.

„Soud o vině obžalovaných přesvědčilo velké množství provedených důkazů, zejména se jednalo o listinné důkazy, výslechy svědků a obžalovaných,“ řekla mluvčí ostravského krajského soudu Klára Krystynová.

Celkem jedenáct lidí vyrábělo pervitin v jedné z hal v Karviné, kterou si pronajali a proměnili v laboratoř. Každý týden se jim podařilo vyrobit až padesát kilogramů drog, které poté prodali za zhruba patnáct milionů korun. Moravskoslezští policisté je sledovali devět měsíců.