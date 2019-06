V roce 2050 nebude Praha produkovat žádný oxid uhličitý, slíbili radní

Před jednáním pražské rady byla na stole otázka, zda nevyhlásí celoměstský stav klimatické nouze, jak to již učinily sedmá a šestá městská část. To se nestalo, podle náměstka primátora pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka (STAN) město namísto stavu nouze vyhlásilo závazek, ze kterého jasně vyplývají úkoly do budoucna.

„Rada si uvědomuje, že naše planeta se nachází ve stavu klimatické nouze a je potřeba dělat opatření, které povedou ke snížení produkce látek, jež způsobují skleníkový efekt,“ řekl náměstek Hlubuček.