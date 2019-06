Z aut jsme zoufalí, říká starosta Prahy 6. Chce omezit vjezd nerezidentům, pro místní plánuje víc fontán

Jedním z kroků, které je radnice Prahy 6 podle starosty připravena učinit, je spuštění světelných závor na hlavních přivaděčích do městské části – Karlovarské a Podbabské ulici – tak, že by závory vpustily vozidla místních obyvatel do pruhů pro autobusy.

„Dáváme tímto gestem najevo, že se nám nelíbí, že nás magistrát přehlíží. Víme, že se Praha snaží a dělá pozitivní kroky kupředu, ale trvá to dlouho a my toho máme dost. Praha je přeplněná auty a lidé hledají jiné cesty, takže jsou auta najednou tam, kde nikdy předtím nebyla. Je to od nás sobecké, ale jsme zoufalí,“ řekl Kolář.

Jeho městská část má „v šuplíku“ řadu nápadů, co zlepšit, magistrát ale podle Koláře o návrhy nejeví zájem.