Nejen pieta, ale i vzdělávání. Památník ticha na nádraží Bubny má být hotov v roce 2021

V současnosti už v místě stojí sochařské dílo Aleše Veselého Brána nenávratna, které má podobu vztyčených kolejí a které odkazuje k transportům.

Tato socha má být zachována i při přestavbě, týká se to ale i dalších prvků v objektu a jeho okolí. Konzervována bude odjezdová hala, perón a schodiště, které vede napříč celou stavbou. Historické fasády se také stanou exponáty.

„Chtěli jsme vytvořit stavbu, která bude uzavřená, která bude ztělesňovat strnulé mlčení, které se v Praze rozhostilo, když probíhaly deportace,“ řekl ČTK spoluautor architektonického návrhu Michal Krejčík. Proto budou okna zaslepena betonovými odlitky historických oken. Budova bude asi o metr a půl vyvýšena a bude na ni nasazena nástavba. Ve vrchní části bude 50 metrů dlouhý světlík.

Každoročně se koná Bubnování pro Bubny

S myšlenkou přebudování nádraží na Památník ticha přišel Štingl už před několika lety. Na místě od roku 2015 pořádá akci Bubnování pro Bubny i další akce. Zahájil také vysílání rozhlasové stanice Bubny.

Hlavní město získalo budovu nádraží do dlouhodobé zápůjčky od Správy železniční dopravní cesty. Objekt spravuje Památník Šoa Praha.

Do budoucna by však měla vzniknout nová instituce, která by Památník ticha provozovala. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) nyní řekl, že by si přál, aby to byla politicky zcela nezávislá instituce. Nemělo by se tak jednat například o příspěvkovou organizaci. „Hledáme vlastně formu veřejnoprávní instituce. Ten zákon tady na to není vůbec vhodný, ale jasně se ukazuje, že to chybí,“ řekl ČTK Štingl.