Největší kolový jeřáb v akci: Na Negrelliho viadukt vrací ocelovou konstrukci. Jeho rekonstrukce nabrala zpoždění

Rok a čtyři oblouky navíc

Nyní je ale kamenný viadukt, který je druhým nejstarším stojícím mostem v Praze, bez kolejí i trakčního vedení. Dělníci začali most odstrojovat vzápětí poté, co zmizela koncová světla posledního vlaku v létě 2017. Podle původních plánů měla výluka trvat zhruba dva roky s tím, že by se vlaky vrátily v září 2019, později se hovořilo o konci roku. Dnes už se počítá s obnovením provozu až v červenci 2020.

Příčinou zdržení jsou komplikace při rekonstrukci. Vyšlo najevo, že jsou kameny v horším stavu, než předpokládal projekt, a zcela rozebrat a znovu sestavit bylo třeba více oblouků – osmnáct místo očekávaných čtrnácti. Každý kvádr má přitom své číslo, a pokud je potřeba nový, vyrábí se na míru. Původní by ale mělo zůstat 80 procent stavby.

Negrelliho viadukt vznikl jako součást pražsko-drážďanské dráhy v polovině 19. století. Od 80. let minulého století po něm již vlaky do Drážďan nejezdily, ale stále hrál nezastupitelnou roli v regionální dopravě. Sloužil osobním vlakům z Prahy do Kralup nad Vltavou, ale i do Kladna.