Plzeňská koalice chce zklidnit Americkou třídu či budovat okruh. Základním školám pošle více peněz

Hlavní prioritou na další čtyři roky zůstává v Plzni doprava. A to hlavně dokončení západního i východního okruhu města. „Západní okruh a jeho stavba by měla začít, když všechno dobře půjde, letos na podzim a skončit v polovině roku 2022. Pak je to východní okruh, to znamená přeložka silnice I/20, která letos začne v první etapě z Plaské na Roudnou,“ popisuje náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

Dojde také k výraznému omezení dopravy v centru města. Automobily nebudou moci vjet do Šumavské ulice, na Wilsonův most a ani do střední části Americké ulice, ze které se stane pěší zóna.

„Po několika volebních obdobích určitého přešlapování se naše koalice rozhodla otevřít cestu zklidňování dopravy v centru a chceme také uzavřít střední část Americké třídy, což je téma, o kterém se tady diskutovalo víc než deset let, a my jsme si teď řekli, že je čas to opravdu udělat,“ vysvětluje primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Podpora hospiců i základních škol

Ubytovny, zahraniční pracovníci a s tím související bezpečnost obyvatel jsou problémy, jimiž se radnice zabývala už v minulém volebním období, a bude v tom pokračovat.