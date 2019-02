Případem zapálení kostela v Gutech se bude zabývat Nejvyšší soud. Jeden z odsouzených podal dovolání

Tamní soud potrestal tři mladé muže za úmyslné zapálení vzácného kostela z 16. století v červnu loňského roku. Nejvyšší trest 9 let vězení dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který zapálení kostela podle rozsudku vymyslel.

Společně koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Nejmladší z nich poté tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté rozlil na ně a kolem nich a škrtl zapalovačem. Jak kostel hoří, si natočili mobilním telefonem.

O rok méně si za pomoc k obecnému ohrožení má odpykat Jakub Hurník, který své komplice na místo dovezl. Ten nyní žádá NS o opětovné posouzení případu. Nejnižší trest tří let a šesti měsíců dostal u soudu mladík, který se činu dopustil těsně před dosažením plnoletosti.

Kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Historická škoda je však nevyčíslitelná.

Na místě shořelého chrámu vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci, jehož jsou Guty místní částí. Hrubá stavba nového kostela by měla být hotova příští rok.