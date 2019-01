Ve Zlínském kraji vyhlásili smogovou situaci. Špatný vzduch dusí i sever Moravy

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.