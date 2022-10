STAN přijal nabídku SPOLU na jednání o vzniku většinové koalice v Praze

„Praha potřebuje vládu opřenou o aktuální výsledky voleb. Koalice na vládním půdorysu je pro Prahu dobrým řešením. Nabídku k trojstrannému jednání přijímáme a věříme, že akceleruje vyjednávání směrem k demokratické vládě pro Prahu,“ sdělil v neděli Hlaváček.

Pražská koalice SPOLU sobotní nabídku Pirátům a STAN k jednání odůvodnila dosavadními povolebními jednáními. Tyto strany mohou podle zástupců koalice najít shodu na programových, organizačních, procesních a personálních otázkách. To, že preferují koalici s Piráty a STAN na vládním půdorysu, říkali členové vyjednávacího týmu SPOLU už po komunálních volbách. Z dosavadních jednání s jednotlivými stranami ale dohoda zatím nevzešla.

SPOLU podle sobotního sdělení člena vyjednávacího týmu Zdeňka Zajíčka (ODS) navrhuje pro sebe v městské radě šest mandátů. Tři mandáty by podle koalice, která volby v Praze vyhrála, měla získat ODS, která by měla mít rovněž post primátora. Dvě křesla v radě by měla mít strana TOP 09, a to včetně pozice náměstka primátora. Jedno křeslo by měl obsadit zástupce KDU-ČSL.

Tři mandáty včetně postu prvního náměstka primátora navrhuje SPOLU pro Piráty, kteří v podzimních komunálních volbách skončili na třetím místě. Dva mandáty by podle návrhu koalice měly připadnout hnutí STAN včetně pozice náměstka primátora. Podle Hlaváčka by se ale mělo o mandátech ještě jednat. „Rozložení mandátů v radě, které navrhuje SPOLU, bude jistě jedním z předmětů jednání,“ uvedl k tomu lídr STAN v Praze.