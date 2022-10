SPOLU nabídla Pirátům a STAN jednání o uzavření koaliční smlouvy v Praze

Zajíček: Není důvod, aby byla Praha Sobě členem koalice

„Rozdělení gescí za jednotlivé oblasti v radě hlavního města by bylo věcí dalšího jednání včetně principů rozhodování, které by stanovovaly, že v klíčových otázkách hlasování by bylo nutné získat větší rozhodovací kvórum, než je nadpoloviční většina hlasů, nebo by byly stanoveny procesní principy dohodovacího či jiného řízení pro nalezení širší shody mezi stranami městské koalice,“ doplnil Zajíček. O uvedených otázkách je SPOLU připravena jednat se zástupci Pirátů a STAN v pondělí nebo úterý.

Pokud by se strany na jednání shodly, mohla by být podle Zajíčka koaliční smlouva podepsaná v příštím týdnu. Zajíček v sobotu odpoledne také uvedl, že SPOLU na odpovědi případných koaličních partnerů na výzvu ke spolupráci zatím čeká.

K tomu, aby byla členem koalice i Praha Sobě, podle Zajíčka není důvod. „Je zjevné, že se Piráti budou muset už konečně rozhodnout, jestli upřednostní spolupráci s Prahou Sobě před nabídkou na spolupráci na půdorysu vládní koalice, tedy SPOLU, Piráti a STAN,“ řekl.

Koalice SPOLU po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu devatenáct mandátů. Druhé skončilo ANO se čtrnácti mandáty. Třetí Piráti budou mít třináct zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má jedenáct mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.