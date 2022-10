Praha se chystá na čtvrtou linku metra. Nemusí být poslední

V jižním směru by se ve stanici Nové Dvory pak mohlo vytvořit první rozvětvení linky v pražském metru a trasa by se zde odklonila do Modřan. Došlo by tak k využití původních plánů z přelomu 60. a 70. let. Proti tomuto návrhu ale stojí současné prodlužování tramvajové trati z Modřan na Nové Dvory, čímž Modřany získají na linku D napojení.

Žižkov měl své místo na lince D i v roce 1999 v Územním plánu hl. m. Prahy pro období po roce 2010. Zamýšleny zde byly stanice Prokopovo náměstí, Nákladové nádraží a Chmelnice, a linka měla směřovat dále do Vysočan. V roce 2016 ale Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) vydal studii, podle které takové vedení není efektivní a tudíž žádoucí. Důvodů předkládá IPR hned několik: jednak by tato část linky nebyla dostatečně využívána, jednak argumentuje nutností napojení na linku B ve stanici Náměstí Republiky.

Okružní linka E/O

Společně s „déčkem“ se ve studii Metrostavu objevila také pátá, okružní linka metra. Dlouho její realizace nevypadala reálně, především kvůli tomu, že i u bližších projektů vznikaly nejasnosti. Nová debata na toto téma se objevila v únoru 2022, kdy hnutí Praha sobě avizovalo, že navrhne prověření stavby okružní linky metra, kterou předběžně nazývá okružní linka O. Tato linka by měla měřit asi 36 kilometrů a měla by mít 23 stanic. Nová trasa by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby.

Okružní linka by podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) výrazně zkrátila cesty MHD mezi sousedními částmi Prahy a zároveň zajistila napojení na veřejnou dopravu pro oblasti s plánovanou výstavbou, kde by mělo v dalších dekádách vzniknout bydlení pro více než čtvrt milionu lidí. „Už při současné poptávce by linka metra přepravila v nejvytíženějších úsecích mezi Smíchovem a Budějovickou okolo 150 tisíc cestujících denně,“ řekl Scheinherr. Dodal, že v budoucnu by to mohl být i dvojnásobek.

Dne 31. srpna pak vyšla zpráva, že pražský magistrát si nechá vypracovat studii, která posoudí možnost výstavby okružní linky metra O. Dokument například určí její trasu či umístění stanic, zároveň posoudí ekonomickou stránku výstavby a společenský přínos. Studie vyjde na zhruba 30 milionů korun, zakázku by mohlo město vypsat během podzimu.