Říjen byl nejteplejší od začátku měření, hlásí pražské Klementinum. Rekordní bylo už září

Říjen byl nejteplejší i v Brně, kde se měří od roku 1800. Průměrná teplota tam za tento měsíc dosáhla 13,2 stupně Celsia, což je o 4,4 stupně více, než je průměr let 1961 až 1990. Říjen se přitom dlouho neoteploval, změna nastala až po přelomu 20. a 21. století. Statisticky významně se říjen začal oteplovat až v posledních deseti letech, upozornil klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Nejteplejším klementinským dnem letošního října byl pátek třináctého, kdy průměrná teplota dosáhla 19,8 stupně. O čtyři dny později byla nejnižší, v průměru bylo 7,3 stupně. Dosavadní rekordy pro nejvyšší a nejnižší průměrnou denní teplotu v říjnu tak překonány nebyly. Zatím nejvýše se ve sledovaném měsíci dostala od počátku měření v Klementinu rtuť teploměru 3. října 1929, a to k 21,9 stupně. Naopak nejníže spadla 30. října 1776, kdy bylo v průměru minus 3,1 stupně.

„Letošní podzim zatím trhá jeden rekord za druhým. Celkově se podzimní měsíce oteplují ze všech sezon nejpomaleji a zhruba do přelomu století jsme výrazné trendy nepozorovali, na rozdíl například od léta, kde je vidět výrazný nárůst už o dvacet let dříve,“ řekl Zahradníček. Říjen se za 224 let měření v Brně oteplil o 1,1 stupně Celsia, celoroční průměr oteplování je dvojnásobný.