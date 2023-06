Stříž podal kárnou žalobu na státního zástupce Komára za dehonestační komunikaci

Komárovi se podle České justice nelíbilo, že Daňhel rezignaci odůvodnil kromě jiného tím, že se mu úřad špatně řídí i kvůli existenci dvou poboček úřadu – v Ostravě a v Brně. Daňhel by měl podle něj přiznat, že na funkci nestačí a nepoužívat pobočky jako výmluvy. Vyzval ho, ať to řekne do očí i státním zástupcům, kteří na pobočkách pracují.

Daňhel ve svém oficiálním vyjádření k rezignaci uvedl, že důvody jeho odchodu nesměřují proti organizaci úřadu. Týkají se podle něj výlučně jeho osoby a jeho odpovědnosti, kterou za chod úřadu nese. Končí k 31. červenci, Stříž hledá jeho nástupce. Podaný kárný návrh posoudí příslušný senát Nejvyššího správního soudu.