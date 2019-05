Dluhy-Smith: Jak ve Venezuele selhal socialismus 21. století

Komentátoři hledají odpovědi, proč opozice s podporou Spojených států už dávno nepřebrala žezlo v zemi. Někteří to přisuzují chybné strategii opozičníka Guaidóa a americké vlády. Nebo to vysvětlují tím, že zemi ovládají kubánští vojáci a ruští vojenští poradci. Režim prý drží obyvatelstvo v šachu. Výměnou za politickou přízeň lidem přiděluje základní potraviny, zboží a léky. Tak třeba analyzuje situaci redaktor Jiří Sobota v časopisu Respekt a dodává, že Venezuela nutně potřebuje pomoc zvenčí i za cenu vojenského zásahu.

Pokud chceme najít důvody, proč prezident Maduro setrvává v čele země, je třeba hledat jinde. Musíme zkoumat dlouhodobé příčiny. Je mylné vinit za krizi jen neúspěšný experiment socialismu pro 21. století, který před dvaceti lety zavedl Hugo Chávez. Opravdové příčiny jsou mnohem hlubší.

Historické souvislosti. Chudoba a represivní režim

Současná krize musí být chápána v historickém kontextu. Ačkoliv se Venezuela stala začátkem 19. století nezávislou zemí, o její politické a ekonomické suverenitě by se v průběhu historie dalo diskutovat.

Krátce po získání nezávislosti to totiž byli britští bankéři a němečtí průmyslníci, kteří ve spolupráci s místní elitou ovládali dění ve Venezuele. Plantáže kávy, kakaa a cukrové třtiny znamenaly pro tyto zájmové skupiny velké zisky, zatímco zbytek obyvatelstva žil v chudobě. Korupce a klientelismus politických elit ve Venezuele kvetl.

Logicky se země brzy dostala do dluhové krize. Evropané chtěli splatit své investice a půjčky. To vedlo v letech 1902 až 1903 ze strany evropských mocností k vojenské blokádě Venezuely.

Postoj Spojených států k této intervenci měl už tehdy punc nadřazenosti. „Pokud se nějaká jihoamerická země nechová k evropským zemím tak, jak by měla, ať jim dají Evropané klidně na zadek,“ okomentoval situaci Theodore Roosevelt. Tato blokáda měla pro budoucnost Venezuely a zemí Latinské Ameriky neblahé důsledky. Spojené státy totiž přijaly v roce 1904 tzv. Rooseveltův dodatek, který rozpoutal proti Latinské Americe, a nejen proti ní, agresivní a rozpínavou zahraniční politiku.

Strategie Spojených států zde byla pro další století zřejmá. Chránit své politické a ekonomické zájmy i za cenu vojenského vměšování a podkopávání pokusů o nastolení demokracie. Venezuela se stala pro Spojené státy jednou z klíčových zemí v Latinské Americe. A to především kvůli obrovským zásobám ropy, které začaly americké firmy těžit již ve 20. letech minulého století. Stop odlivu zisku do zahraničí z tohoto černého zlata vystavil koncem devadesátých let právě venezuelský prezident Chávez.

Neoliberální ekonomika 80. a 90. let. Dluhová krize a prohloubení chudoby

Americký politolog Fareed Zakaria ve svém příspěvku reaguje na kritický postoj některých progresivních amerických politiků a akademiků ke vměšování Spojených států do Venezuely otázkou: „Musíme skutečně vysvětlovat, že venezuelské problémy způsobila v první řadě tamní zvrácená vláda?“ Nicméně, poválečná historie a politická ekonomie Venezuely odhalují mnohem složitější realitu.

Venezuela a další velké země Latinské Ameriky se po 2. světové válce vydaly podle západního rozvojového modelu cestou industrializace a modernizace. Nechtěly se nadále spokojit jen s vývozem zemědělských komodit a nerostných surovin do rozvinutých zemí. Nicméně, přes dílčí úspěchy (snížení chudoby, vznik střední vrstvy, ekonomický růst) se opak stal pravdou. Industrializace vedla k velkému zadlužení a finanční závislosti na západních institucích. Takový byl i osud Venezuely.

Problémy se nadále prohloubily po nástupu neoliberálních vlád v 80. a 90. letech. Ty svými úspornými opatřeními uvedly zemi do hluboké ekonomické a politické krize. Chudoba se od sedmdesátých let zdvojnásobila a činila před nástupem prezidenta Cháveze v roce 1999 kolem 70 procent. Alarmující byla i nerovnost, která byla v daném období jedna z největších na světě (Gini index 0,62).

Protesty, represe a Venezuelské černé pondělí

Zatímco většině obyvatelstva se utahovaly opasky, bohatství místních elit a zahraničních firem se navyšovalo. Na povrch se dostaly různé korupční aféry. Například tehdejší prezident Carlos Peréz byl obviněn ze zneužití zhruba 17 milionů amerických dolarů. Rostla také inflace. Nespokojenost obyvatel se systémem vyvrcholila v roce 1989 celonárodními krvavými protesty, které jsou dodnes ve Venezuele známé pod pojmem Caracazo, tzv. Venezuelské černé pondělí.

A že to nebyla žádná sametová revoluce.

Jak uvedlo Amnesty International, během zásahů došlo ze strany bezpečnostních složek k používání extrémního násilí a brutality. Policie a armáda svévolně zabíjely aktivisty. Nezákonně je zadržovaly a mučily v celách. Demonstrace si tehdy vyžádaly přes dva tisíce zraněných a tisíce zatčených. Odhaduje se, že při nepokojích zahynulo tři sta až čtyři tisíce lidí. Toto číslo je spekulativní především z důvodů pohřbívání do masových hrobů, kam byly oběti ukládány naprosto anonymně.

Připomíná vám to současnou krizi ve Venezuele? Možná ano. Až na to, že tehdy se Spojené státy nesnažily o změnu režimu tak, jak se o to pokouší nyní. Ani neuvalily na Venezuelu ekonomické sankce kvůli porušování lidských práv. Ba naopak, pomocí Mezinárodního měnového fondu, Světové banky či Inter-Americké rozvojové banky tento represivní režim podpořily půjčkami v rozsahu stovek milionů dolarů.

I přes tuto štědrou finanční injekci se situace nezlepšila, a tak se v roce 1998 Chávez stal jasným vítězem v prezidentských volbách. A s ním přišel i výše uvedený experiment socialismu pro 21. století.

Latinská Amerika jako zadní dvorek USA

Americký profesor a odborník na Latinskou Ameriku Gabriel Hetland uvádí, že již prezidentství Cháveze bylo ve znamení tzv. ekonomické války Spojených států proti Venezuele. Je tedy otázkou, jak by se ekonomická situace Venezuely vyvíjela bez záměrné sabotáže venezuelské ekonomiky Spojenými státy během posledních dvou dekád. A kdyby po pádu cen ropy v roce 2014 Spojené státy a mezinárodní instituce poskytly Madurovi finanční záchranu tak, jako pomohly při podobné krizi pravicové vládě koncem 80. let.

Místo pomoci mezinárodních finančních institucí však přišly ekonomické sankce a později zdrcující finanční embargo. Od srpna 2017, kdy vyšel v platnost nový zákaz o financování venezuelské vlády či venezuelské státní ropné společnosti PDVSA, produkce ropy ve Venezuele začala prudce klesat a s ním samozřejmě i dramaticky příjmy do státní pokladny.