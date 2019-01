Dluhy-Smith: Puč ve Venezuele, klid v Saúdské Arábii a dvojí metr americké zahraniční politiky

Od roku 2014, kdy došlo k dramatickému snížení ceny ropy, se Venezuela a Saúdská Arábie potýkají s velkými ekonomickými problémy. Situaci navíc zhoršily sankce Spojených států uvalené na Venezuelu v roce 2015, a tak se postupně tento stát propadá do těžké krize. Země trpí velkou nezaměstnaností a hyperinflací. Za posledních několik let opustily Venezuelu takřka dva miliony lidí.

Saúdská Arábie ale také čelí vážné ekonomické hrozbě. Mezinárodní měnový fond jí předpověděl, že do roku 2020 zbankrotuje , pokud nepřistoupí k zásadním hospodářským reformám. I proto vládce Saúdské Arábie, princ Mohamed bin Salmán, zadržel a uvěznil minulý rok na několik měsíců přes 300 nejbohatších lidí a propustil je až poté, co navrátili část ze svých obrovských majetků .

Mají-li Venezuela a Saúdská Arábie tolik podobného a Saúdská Arábie je v respektování demokracie a suverenity zemí vnímána lidskoprávními organizacemi jako mnohem větší zlo, proč se Spojené státy dlouhodobě snaží svrhnout vládu Venezuely, zatímco vedení Saúdské Arábie se těší obrovské podpoře Spojených států?

Odpověď nemá co dočinění s demokracií, jak se nám snaží namluvit američtí vládní představitelé, ale s ropou, se zbraněmi a geopolitickými cíli Spojených států.

Ropa–zbraně–dluh

Podle americké finanční společnosti Bloomberg od 70. let existuje mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábii nepsaná dohoda. Spojené státy se v ní zavázaly nakupovat ropu ze Saúdské Arábie a poskytnout této zemi vojenskou pomoc a vybavení. Na oplátku Saúdská Arábie slíbila investovat petrodolary zpátky do státní pokladny USA a financovat tak americký dluh. Postupně se tak stala jedním z největších věřitelů. Kdyby chtěla své peníze zpátky, Spojené státy by se dostaly do existenčních problémů.

Navíc Saúdská Arábie je největším dovozcem zbraní ze Spojených států. Předloni se zavázala nakoupit během příštích deseti let zbraně v hodnotě 350 miliard dolarů.

A konečně – od 50. let minulého století je Saúdská Arábie důležitým partnerem v implementaci amerických geopolitických zájmů na Blízkém a Dálném východě. V nedávné době sehrála důležitou úlohu v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, či Sýrii. Nyní je důležitým partnerem v tažení proti Iránu.

Na víkendovém mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN k situaci ve Venezuele Mike Pompeo jejím členům pohrozil: „Buď jste na straně sil svobody, anebo jste v lize s Madurem a s jeho šíleným chaosem.“ Pokud Spojené státy nezmění svou politiku k Saúdské Arábii a k dalším spřáteleným autoritativním režimům, pak takové výroky zní přinejmenším pokrytecky a nemohou být brány vážně.

Je zřejmé, že pod rouškou demokracie jsou skryty obchodní zájmy a boj o moc. Ačkoliv Venezuela a Saúdská Arábie patří k největším vývozcům ropy do Spojených států, Venezuela nedisponuje vzájemnou dohodou typu „ropa–zbraně–dluh“. Navíc Venezuela není prodlouženou rukou Spojených států v mezinárodních konfliktech a netají se podporou Iránu.