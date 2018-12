Putin o reformách osmnáct let jen mluví, podotýká politický geograf Romancov

přehrát video Michael Romancov v Interview ČT24

„Vladimir Putin po celou dobu, co je u moci, a to je osmnáct let, nedělá nic jiného, než že o reformách mluví. Termín ‚reforma' se v jeho projevech objevuje neustále, nicméně ty reformy se nerealizují v praxi. Většinou se o nich jen mluví, občas dojde i k tomu, že se zahájí nějaké kroky a ty potom vyzní do ztracena,“ uvedl Romancov.

„On by reformovat měl, ale reformovat evidentně neumí. Jestli máme nějakou jistotu, tak tu, že Vladimir Putin a lidé, kteří stojí vedle něj, nejsou schopni reforem. Problém je ten, že Putin bude u moci minimálně do roku 2024, s největší pravděpodobností i potom, reformy se tak odkládají na neurčito. Pak je otázka, jestli ještě bude co reformovat,“ dodal politický geograf.