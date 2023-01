Společnost na novinářích zajímá jejich práce, u novinářek řeší vzhled, říká Silvie Lauder z Respektu

Po vnitřní proměně musela Lauder najít cestu, jak témata dostat také do veřejného prostoru, což, jak přiznává, po nástupu do týdeníku Respekt v roce 2004 nebylo vždy úplně jednoduché. „U některých témat mi chvíli trvalo přesvědčit kolegy, abychom se jim věnovali,“ objasňuje a dodává: „Prostor jsem nakonec dostala v nadstandardní míře.“

Lauder své první novinářské zkušenosti sbírala ještě coby studentka gymnázia v brněnském deníku Rovnost. „Psala jsem takové legrační reportáže, kdy jsem třeba jela do lesa za Brno na sympozium sochařů. Byli tam šílení Kanaďané, kteří motorovou pilou vyřezávali skulptury ze dřeva,“ vzpomíná. Od legračních reportáží se pak přesunula k domácí politice do Lidových novin. A právě tam u ní započala změna.

„Když žena chce, do novin se dostane a uspěje. Nejde přece o pohlaví novinářů, ale o jejich schopnosti.“ To řekla tehdy dvaadvacetiletá Lauder na veřejné debatě Ženy v médiích. „Dneska bych sama sobě udělila klíčenku,“ směje se Lauder. „Zjevně jsem svět vnímala tehdy jinak, než ho vnímám teď,“ dodává s tím, že názor změnila postupně. Paralelně s tématy, kterým se jako novinářka věnovala.

Předsudky čtenářů

Kvůli tématům, kterým se věnuje, je Silvie Lauder často označována jako novinářka feministka. „Je to realita vzhledem k tomu, kolik takových textů jsem napsala a jak se k tématu otevřeně vyjadřuji. Na druhou stranu mě mrzí, jakým způsobem to rezonuje v české společnosti. Kvůli tomu pak ztrácíte šanci některé lidi oslovit,“ hodnotí novinářka svou pozici. „Je to dobré v tom, že máte nějakou značku, na druhou stranu to ale také vytváří bariéru,“ dodává.

Ta se projevuje třeba i tak, že někteří čtenáři pro autora nevidí samotný text. „Mám zkušenost, že i když napíšu něco, co nesouvisí s genderem, lidé to komentují prizmatem feminismu. Psala jsem například text k výročí upálení Jana Palacha, kde gender vůbec nefiguruje. Dostala jsem na to od jednoho pána reakci, že to vůbec není historický text, že to je celé o sexu.“