Extrémně drahé, ale nesmírně užitečné. Soukromá média znovu otevírají zahraniční posty

Z Bruselu už informovala čtenáře Lidových novin v letech 2004 až 2009. „Jakožto člověk, který se dlouhodobě věnuje evropské zahraniční politice, bych si potřebovala osvěžit kontakty, znalosti, zase tomu znova rozumět, abych to dokázala co nejpřesněji vysvětlit, interpretovat a přinést čtenářům,“ říká sama Šafaříková.

„Můžete spoléhat na agenturní zpravodajství, ale to je dělané pro všechna média, která jsou agenturními odběrateli. Ano, někdy nabízejí příběhy, ale nejsou podané takovým způsobem, aby dokázaly zasáhnout člověka v konkrétní zemi. To, že tomu dáte úhel, který je pro českého diváka stravitelnější, je obrovská deviza,“ vysvětluje přínos vlastních reportérů v cizině moderátor a bývalý zpravodaj České televize v USA Martin Řezníček.

Podobně už na podzim uvažoval Deník N, speciálně pro něj informuje z Berlína Pavel Polák. „Je to jednoznačné. Když vynechám Slovensko, je Německo pro Českou republiku nejdůležitější země. A pokud jde o další země, jsme stále v začátcích. Tak, jak roste naše čtenářská obec, budeme růst i my a budeme samozřejmě pracovat i na dalších postech v zahraničí,“ uvádí editor zahraniční redakce Deníku N Jan Kudláček.

Zahraniční události českým pohledem

Kvůli vysokým nákladům ale většina českých redakcí místo na vlastní zpravodaje spoléhá na externí spolupracovníky, kteří v dané zemi žijí. Existují ale také novináři na volné noze, kteří vyjíždí do zahraničí „na objednávku“. Třeba jako Radan Šprongl.

„Zprávy ze zahraničí jsou moc důležité, aby lidé měli větší přehled, aby se nezajímali jen o to, co se děje u nás. Aby na zprávách ze zahraničí posuzovali naši i svou situaci. Aby mohli porovnávat a aby je nikdo nedokázal obelhat v tom, jak se to děje jinde. A abychom dostávali kvalitní zprávy ze zahraničí, tak tam potřebujeme české novináře, kteří to budou posuzovat z českého pohledu,“ domnívá se Šprongl.

S Kateřinou Šafaříkovou vydavatelství Economia nezíská jen vlastní zprávy z Bruselu, ale z celé západní Evropy. Připravená je totiž kdykoli vycestovat například do Paříže. A kamkoli jinam, kam to z Bruselu bude blíž než z Prahy. Také to totiž patří k práci zahraničního zpravodaje.

