Velká zpravodajská rošáda: veřejnoprávní redakce obměňují prestižní novinářské posty

Od dubna nastane změna na zpravodajském postu České televize v Bratislavě. Petr Obrovský vystřídá Lukáš Mathého. ČT to oznámila tento týden.

Obrovský vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd v Praze. V České televizi začínal před sedmi lety. Nejprve pracoval jako redaktor na zpravodajském webu ČT24.cz. Svoje první zkušenosti televizního redaktora pak získal v pořadu Newsroom ČT24. V posledních letech je známý jako moderátor zpráv a reportér ČT24.

První vstup ze Slovenska si Obrovský vyzkoušel už 16. března během prvního kola tamních prezidentských voleb. „Byla to velmi dobrá zkušenost a velmi dobrý vstup na pozici zahraničního zpravodaje. Velmi intenzivní, řekl bych. Zorientovat se mi pomohli moji kolegové. Možná to bylo i lehčí, než jsem čekal. Oficiálně nastoupím od 1. dubna. Snažím se sledovat média, i třeba účty na sociálních sítích, které parodují slovenskou politiku, protože si myslím, že je to velmi užitečné pro pochopení kontextu,“ říká Obrovský.

„Nikdy jsem vlastně nesměřoval k tomu stát se zahraničním zpravodajem, proto mě ta nabídka velmi překvapila, potěšila, poctila. Po několikadenním rozhodování jsem si řekl, že to přijmu, že to bude zajímavá změna od domácích témat a že je to samozřejmě prestižní zkušenost. Prestižní pozice a možnost zkusit si práci, kterou v českých médiích nedělá jenom tak někdo,“ dodává Obrovský. Bude pro něj práce v něčem rozdílná? A co pro něj bude nejtěžší? Víc v nedělním Newsroomu.

Lukáš Mathé je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vystudoval konkrétně hispanistiku, italianistiku a komparatistiku. Z Bratislavy referoval od roku 2016. Ze Slovenska zamíří do Polska. Tamní zpravodajka Dana Zlatohlávková se pak vrátí na Kavčí hory.

Česká televize má po světě celkem 11 zahraničních zpravodajů. Hlásí se z Berlína, Bratislavy, Bruselu, Hong Kongu, Londýna, Moskvy, Paříže, Tel Avivu, Varšavy a Washingtonu. Nejnovějším stanovištěm je Istanbul, kam se letos v lednu přesunul z Německa Václav Černohorský.

Změny na postech zahraničních zpravodajů plánuje i Český rozhlas. Letos se vrátí k devíti zpravodajským pozicím. V létě počítá se třemi změnami. Obměna čeká redaktora v Německu. Kdo vystřídá Pavla Poláka, zatím ale není jasné. S otazníkem zůstává i jméno nového zpravodaje v Polsku, kam se chce rozhlas po roční pauze vrátit. Místo Martina Dorazína bude od léta informovat z Moskvy Ivana Milenkovičová, která v minulosti psala pro Lidové noviny.

Obměnu zahraničních zpravodajů chystá i Česká tisková kancelář. Teď má své lidi na Slovensku, v Německu a v Belgii. V Bruselu Jakuba Dospivu vystřídá v září kolega Petr Kupec.