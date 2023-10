Všechny přijmout nemůžeme, ale odmítnout také ne, říká o migraci Hollandová

Také prohlašuje, že na každou událost zobrazenou ve filmu má několik svědků, a že se s kolegy snažili, aby „něco nepřeháněli“. „Když mluvíte s aktivisty, říkají, že jsme neukázali ani třetinu zla, které se skutečně odehrává,“ myslí si. Kdyby prý polská vláda jednala na hranicích slušně a držela by se zákona, nový film by vůbec nemusel vzniknout. „Náš hlavní cíl byl dát hlas těm, kteří ho nemají, a dát obličej těm, kteří byli stigmatizovaní a dehumanizovaní,“ dodává.

Z potenciálního fyzického útoku na svoji osobu prý neměla strach, ale byla opatrná. „Jakmile někdo rozhoupe takovou míru agrese a nenávisti, tak se vždy může najít nějaký narušený nebo fanatický člověk, který si to přeloží do činu,“ myslí si. Nikdy si ale neříkala, že Hranici, která dostala Zvláštní cenu poroty na zářijovém benátském festivalu, neměla točit.

Migrační krizi pak umělkyně vidí jako jednu z největších výzev současnosti, protože se podle ní bude prohlubovat. „Všechny přijmout nemůžeme, ale určitým způsobem všechny odmítnout také nemůžeme,“ přemítá. Podle Hollandové se jedná o globální problém, který se musí řešit „spoluprací a hlubokou reflexí“, aby běženci ze svých zemí nemuseli utíkat.

Hollandová si myslí, že zatím děláme všechno, aby museli – a zmiňuje třeba „klimatickou krizi způsobenou bohatým Západem“ nebo „Blízký východ plný padlých států“ – což má být následek americké i západoevropské „nezodpovědné politiky“. „Lidé utíkají z míst, kde není voda, kde jsou války, kde jsou pronásledovaní a kde řádí islámští fanatici,“ říká.

Zlo je podle filmařky snadno vysvětlitelné a určitým způsobem logické jako obrana či reakce na křivdu, tajemství se podle ní ale skrývá v dobru, kdy lidé proti svým zájmům volí dobro a solidaritu, i když mohou zaplatit životem. „Zkoumám to v mnoha filmech, ukazuji okamžiky a postavy, ale nemám odpověď, že se najdou lidé, kteří to dělají,“ říká. Hranice tak podle ní ukazuje i Poláky jako lidi, kteří jsou „schopni toho nejlepšího“.

„Hollywood už mě neláká“

Nyní by Hollandová spolu s producentkou Šárkou Cimbalovou a scenáristou Markem Epsteinem měla točit film o spisovateli Franzi Kafkovi. Je to prý výzva, protože jde o „jednu z nejtajemnějších postav kreativního lidství“. „Pro mě je asi nejdůležitější spisovatel a vůbec kumštýř dvacátého století,“ uvádí Hollandová s tím, že do Prahy přijela před lety studovat s myšlenkou, že jede do jeho města. Už dříve natočila televizní adaptaci jeho Procesu, nyní prý nastal poslední okamžik, aby se pokusila shrnout, co o něm „ví, cítí, neví a čemu vůbec nerozumí“.

Hollandová točila několik epizod známých seriálů jako Domek z karet, The Wire – Špína Baltimoru či Aféra, v devadesátých letech režírovala hollywoodské filmy, a někdy je označovaná jako objevitelka Leonarda DiCapria ve filmu Úplné zatmění z roku 1995. „Když ho občas potkám, tak je to velmi vřelé,“ sděluje. V současném Hollywoodu už ale prý nevidí látky, které by chtěla dělat, včetně seriálů, kterým se začala věnovat v nultých letech, kdy se podle ní televize začala stávat ambicióznější a inovativnější. „Teď jsou bohužel seriály trochu předvídatelné, už mě tolik nelákají,“ říká.

Nyní se prý snaží najít místo pro nezávislý film – varuje však, aby se toto označení nestalo kalkulem. „Filmaři pořád mysleli na to, jak mohou být úspěšní, jak získat peníze u veřejných fondů, co se bude líbit, jaký festival to vezme. Je v tom nedostatek odvahy, originality a takové nutnosti ty filmy udělat,“ říká. To pak prý odhání věrné a nadšené publikum.