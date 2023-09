Situace na polsko-běloruské hranici je patová. I Poláci cítí, že musí existovat lidskost, říká analytik

Napětí je nyní větší mezi Bělorusy a Lotyši, kteří nedávno zavřeli jeden z hraničních přechodů. Naopak situace na polsko-běloruské hranici se mírně zlepšila. „Těch pokusů přejít hranici byly nižší desítky denně. V porovnání s tím, jak to vypadalo (letos) v srpnu nebo v roce 2021 v létě, kdy se snažili překročit hranici stovky lidí denně, tak to napětí není až tak velké, jak by se mohlo zdát,“ míní Poleščuk.

„Některé ty ženy, které byly v té době těhotné, porodily živé zdravé děti a následně požádaly v Polsku o azyl s tím, že tam chtějí zůstat. To znamená, že i ta polská strana zřejmě chápe, že ačkoli se jedná o hybridní operaci Lukašenkova režimu vůči Evropské unii, tak na druhou stranu existuje lidskost, se kterou by i ta polská strana měla přistupovat,“ podotkl analytik.

Patová situace

Podle Poleščuka se tu bijí dva principy, a to podle mezinárodního práva umožnit uprchlíkům požádat o azyl, ale na druhou stranu nutnost chránit schengenské hranice.

„Dostáváme se do patové situace, kdy nedodržujeme pravidla, abychom ochránili celek, na druhou stranu se zavazujeme k tomu, že ta pravidla budeme dodržovat a když je nedodržujeme, tak vypadáme na Západě jako pokrytci. Neexistuje varianta, ve které by všichni mohli vyhrát, a to je bohužel asi plán Minsku a Kremlu,“ obává se blogger.

Vláda strany Právo a spravedlnost označuje snímek za hanebný, protipolský a srovnává ho dokonce s nacistickou propagandou.

„V Polsku byla předvolební kampaň vždy drsnější než u nás. A myslím, že drsná slova zaznívají z obou stran. Paní Agnieszka Hollandová se zapojila do kampaně už jen tím, že film vstoupil do kin tři týdny před volbami. Jsou tam aluze na holocaust, jako že si tam migranti píšou svá telefonní čísla na zápěstí. Nám se to nemusí líbit, ale je to vnitropolský spor,“ upozornil Šmigol.