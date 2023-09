Polskem hýbe aféra s vízy. Byly udíleny v masovém měřítku a bez prověrek

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), která se ve volbách vypsaných na 15. října uchází o třetí volební období u moci, přitom oficiálně prosazuje tvrdou protiimigrační politiku.

Polská média s odvoláním na zdroje na ministerstvu a ve vládnoucí straně informovala, že skandál vyšel najevo kvůli tomu, že další státy unijního schengenského prostoru upozornily Varšavu na to, že do nich přijíždí neobvykle vysoký počet lidí s polskými vízy.

Podle PiS část příčin pochází ještě z doby, kdy byla u moci dnešní opozice

Podle agentury Reuters Právo a spravedlnost obviňuje opozici, že problém zveličuje a že část jeho příčin pochází ještě z dob, kdy současné opoziční strany byly u moci. Ministerstvo zahraničí ve svém pátečním prohlášení uvedlo, že od roku 2011, kdy byly uzavřeny tři desítky polských zastupitelských úřadů, žádosti o víza přijímaly externí firmy. V čele resortu tehdy stál Radoslaw Sikorski, který je členem největší opoziční strany, Občanské platformy.

Ministerstvo zahraničí nyní uvedlo, že propustilo šéfa právního oddělení Jakuba Osajdu. Šlo o spolupracovníka náměstka Piotra Wawrzyka, který o práci přišel koncem srpna oficiálně kvůli „neuspokojivé spolupráci“ s nadřízenými.

Poláci vydali čtvrtinu pracovních víz v Evropské unii

Podle portálu onet.pl Wawrzyk vytvořil systém, kdy zprostředkovatelské firmy za vysoké částky nabízely polská víza. Díky jim pak mohli cizinci cestovat do dalších zemí schengenského prostoru, s některým typem víz do Mexika a pak dál do Spojených států.

Osajda ani Wawrzyk se k věci veřejně nevyjádřili. Média informují, že Wawrzyk v noci na pátek skončil v nemocnici ve vážném stavu.

Podle dat evropského statistického úřadu Eurostat, která ve středu zveřejnil deník Rzeczpospolita, Polsko za poslední tři roky vydalo skoro dva miliony pracovních víz. Za rok 2020 jich bylo 600 tisíc, což odpovídá více než čtvrtině víz vydaných ten rok v celé Evropské unii.