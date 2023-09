Hollywood je blízko k ukončení půlroční stávky scenáristů. Herci stávkují dál

Scenáristé přestali psát na začátku května poté, co se jednání dostala do slepé uličky, mimo jiné kvůli zlepšení finančního ohodnocení, zárukám ohledně používání umělé inteligence a tantiémám z pořadů vytvořených pro streamovací platformy. „Jde o lidi, kteří vytvářejí skutečný produkt, a vydělávají tak těmto společnostem miliardy dolarů,“ připomněla motivaci ke stávce zástupkyně WGA Caroline Renardová.

Dohoda WGA je sice milníkem, ale i když bude ratifikována, nevrátí Hollywood do starých kolejí. Zatímco psaní scénářů může být obnoveno, herecké odbory (SAG-AFTRA) nadále stávkují. Bylo to poprvé za více než šedesát let, kdy v Hollywoodu stávkovaly dva odborové svazy současně. Herci a související profese se ke scenáristům připojili v červenci.

Navrhovaná smlouva je zatím předběžná. Vyjednávací výbor WGA uvedl, že podrobnosti sdělí až poté, co obdrží konečné znění smlouvy. Aby mohla tříletá smlouva vstoupit v platnost, musí ji ještě schválit vedení Sdružení amerických scenáristů (Writers Guild of America – WGA) a také členové odborů.

„Každý den se objeví nějaká zpráva o umělé inteligenci a není pochyb o tom, že se tyto služby budou nadále zlepšovat. Ale právě teď jsou to plagiátorské stroje a nemají zasahovat do psaní scénářů,“ uvedla předsedkyně vyjednávacího výboru odborářů Ellen Stutzmanová.

Stávka za miliardy dolarů

Dvojí stávka v Hollywoodu zastavila výrobu filmů a televizních seriálů, dotkla se třeba pokračování divácky úspěšných sérií The Last of Us nebo Stranger Things. Zastavení prací si vybralo daň na souvisejících profesích, jako jsou kameramani, asistenti produkce a další členové štábu, stejně jako na dodavatelích cateringu, květin či kostýmů a dalších firmách, které podporují filmovou a televizní produkci.

Podle odhadu ekonoma Kevina Klowdena z nezávislého ekonomického think-tanku Milken Institute se očekává, že ekonomické náklady v Kalifornii a dalších amerických produkčních centrech v Novém Mexiku, Georgii a New Yorku dosáhnou nejméně pěti miliard dolarů.