Hollywoodská stávka dorazila i do Česka. O práci na seriálech prý přišly tisíce lidí

„Posledním natáčecím dnem před přerušením byl pátek 14. července. Zase tak velký šok to nebyl, sledujeme filmové zpravodajství,“ sdělil Dočekal. Stávka je podle něj „na spadnutí“ každé tři roky, kdy se vyjednává o kolektivních smlouvách mezi producenty a tvůrci. „Před třemi lety během covidu se nikomu nechtělo jít do ostrého konfliktu. Obrovský vývoj audiovizuálního průmyslu ale potřebuje nové smlouvy mezi producenty a tvůrci. Na tom se všichni shodnou, jde jen o to jaké,“ myslí si.

Bez herců v odborech to nejde

„Velká část filmových profesionálů se dostala do situace, kdy nevědí, jak dlouho budou bez práce – ať už kvůli stávce, nebo kvůli uzavřenému pobídkovému systému,“ doplňuje producentka Veronika Lencová z jiné servisní firmy Film United. Ta sice neměla žádné tituly přímo roztočené, zastavilo se ale několik projektů ve fázi příprav, na nichž měli pracovat herci ze zmíněného svazu SAG, nebo scenáristé z obdobné organizace WGA.

Šlo prý o historický film podle skutečné události a thriller ze současnosti, které měly v Česku utratit asi 15 milionů dolarů, a osmidílný historický seriál s útratou přibližně deset milionů dolarů na epizodu. Je prý otázka, zda se po vyřešení situace opět rozběhnou nebo budou úplně zrušeny.

Točit scény například pouze s českými statisty bez hlavních amerických herců v SAG podle Dočekala „teoreticky možné je, prakticky nikoliv“. Podle Lencové navíc takových scén většinou není mnoho. „Většina projektů má SAG herce v hlavních rolích a ti jsou pak na place téměř každý den. Ve většině případů je proto nutné natáčení úplně zastavit,“ míní. Každý projekt se prý s vynucenou přestávkou vyrovnává jinak – někdy je například třeba „zakonzervovat“ kulisy.

Právě druhá řada seriálu Nadace využila veškeré prostory letňanských Prague Studios včetně deseti tisíc metrů čtverečních ateliérů, kde se stavěly například i dekorace, které bylo potřeba zaplavit vodou. Tvůrci se vydávali i za brutalistní architekturou po celém Česku a kromě Prahy zamířili například na sever Čech, do Ostravy, Prachovských skal či na zámek Kačina.

Jako za covidu?

Podle Lancové patová situace bez dohody mezi tvůrci a studii ještě několik měsíců potrvá, Dočekal prý mezi kolegy slýchává termín konce září. Není to ale jisté. „Některá vyjádření na obou stranách nevypadají na hledání cesty k dohodě, takže Hollywood počítá s obnovením výroby až po Novém roce. Nezapomínejme také na stávku scenáristů, která je také zásadní,“ míní muž, který s některými požadavky herců souhlasí.

„Pokud je odměňování scenáristů, ale i herců postaveno na jejich předchozích úspěších, musí být tyto úspěchy oficiálně a spolehlivě měřitelné. Zveřejňování analytik streamovacích platforem je tedy dle mého v pořádku. Jiným požadavkům rozumím – třeba to propírané využívání AI. Nicméně předpokládám, že ochranu podoby proti zneužití by měl řešit spíše obecný zákon, protože se týká všech, nejen herců,“ dodává Dočekal.

Zahraniční produkce v Česku se v nedávné minulosti vyrovnávaly také s covidovou uzávěrou, tehdy se ale podařilo v Česku díky přísným bezpečnostním protokolům natáčení znovu poměrně rychle rozběhnout. Pauza se tehdy týkala například seriálu Carnival Row pro videotéku Amazon Prime Video či Falcon a Winter Soldier pro platformu Disney+. Podle Dočekala to ale s aktuální situací nelze příliš porovnávat.

„V covidu šlo zejména o to, aby byly produkce pojistitelné, tedy aby byly pojišťovny ochotné produkci pojistit takzvaným completion bondem, pojištěním dobrého konce. Bez těch covidových protokolů by byla produkce nepojistitelná. Pojištění na stávku ale není, to by bylo potom velmi jednoduché nechtít se dohodnout,“ upozorňuje.

SAG-AFTRA zastupuje na 160 tisíc lidí, podle AP je ve stávce asi 65 tisíc herců. Zhruba 11 500 scenáristů stávkuje už od května.