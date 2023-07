Vláda se dohodla s audiovizuálními platformami na příspěvcích do audiovize

Dohoda by měla být součástí nového zákona o audiovizi, která by měla začít platit do roku 2025, řekl v neděli novinářům ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Jednou částí dohody je, že by platformy měly přispívat dvěma procenty. Týká se to jak českých, které zatím platily méně, tak zahraničních platforem, které zatím neplatily vůbec,“ uvedl Baxa.

Poskytovatelé audiovizuálních děl by měli přispívat i na investice do české kinematografie. Podpora by podle nového zákona měla být zároveň rozšířena i na takzvané small screen platformy, tedy na audiovizuální projekty televizní nebo internetové, měla by také mířit na animovanou tvorbu.

Baxa řekl, že účastníci setkání se zabývali také současným pozastavením filmových pobídek. Uvedl, že mezi projekty jsou i ty, o kterých je už jasné, že se neuskuteční, ale nyní zabírají část peněz z pobídek, které by mohly čerpat jiné projekty. Ministerstvo kultury chce proto najít právní cestu, jak změnit status fondu a zablokované pobídky tím uvolnit. Podle Baxy by to mohlo být v řádu týdnů, nejpozději do konce roku.

Česká republika letos dala na filmové pobídky 1,4 miliardy korun. Z toho polovinou přispívají provozovatelé kin, komerční televize a podobně. Druhou polovinu dává stát. Zastaralý systém administrace pobídek vede právě k takovým situacím, kdy se musí jejich příjem pozastavit. I proto by v novém zákonu měly projekty lhůtu šesti měsíců na zahájení realizace.