McCarthy na konci dospíval k tomu, že to podstatné nelze říct slovy, říká jeho překladatel

Román se odehrává se v roce 1980 a sleduje osudy záchranáře Bobbyho Westerna, který se z člunu pobřežní hlídky vrhá k potopenému vraku letadla. V něm nachází těla devíti lidí, stále ještě připoutaných ke svým sedadlům.

Chybí pilotova taška, černá skříňka a hlavně desátý pasažér. Jako někteří dřívější hrdinové McCarthyho románů se i tento stává nechtěným svědkem událostí, které se pro něj nakonec ukážou hrozbou.

Podle překladatele Ladislava Nagyho spisovatel na Pasažérovi pracoval od konce 80. let a od té doby se například spekulovalo, že půjde o scénář. „Řekl bych, že je to takové završení jeho tvorby. Není to román, kterým by měl čtenář s Cormacem McCarthym začínat,“ sděluje překladatel s tím, že v Česku autor získal obrovskou popularitu.

Svět, který musí skončit špatně

„Pasažér má formát thrilleru, ale zároveň je podstatně temnější a vyzněním pesimističtější, než postapokalyptická Cesta, která mu vynesla uznání. (…) Pasažér líčí svět, který v podstatě musí skončit špatně,“ míní Nagy. Pasážer se inspiruje matematikou či hudbou. Podle Nagyho to není náhoda. „On dospívá na konci své literární dráhy k tomu, že to podstatné nelze říct slovy,“ myslí si.

„McCarthyho román Pasažér v sobě pozoruhodným způsobem propojuje meditaci nad mravností, vědou a dědičným hříchem s prvky thrilleru, a činí tak s příznačně rafinovaným, oslňujícím stylem, jenž autorovi vysloužil reputaci jednoho z největších současných amerických prozaiků,“ píše nakladatelství v anotaci.