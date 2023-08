Dílo Gertrud Kauders, zavražděné nacisty, zůstalo zazděné 80 let. Objevili ho až dělníci

Z ateliéru do transportu

Svou tvorbu přenesla Gertrud Kauders na Zbraslav nedlouho předtím, než byla v květnu 1942 deportována do Terezína. V ghettu ji okamžitě zařadili do transportu směřující do Lublinu, kam ale nedojela. Cestou byla při selekci přeřazena do vlaku s cílovou stanicí ve vyhlazovacím táboře v Majdanku, kde byla zavražděna.

Gertrud, v rodině přezdívaná Gerti, zůstala celý život svobodná, díky otci, advokátovi, který jí po dosažení plnoletosti zajistil finanční nezávislost, se mohla věnovat své vášni – studiu umění. Formální vzdělání na klasických uměleckých školách byla ženám až na výjimky do konce první světové války odpírána, studovala tedy na ženské akademii při výtvarném spolku v Mnichově či soukromě v Paříži.