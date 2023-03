Židovské muzeum v Praze dostalo obrazy amerického výtvarníka. Inspiroval ho zdejší hřbitov

Ve svém ateliéru ve Warrenu v Connecticutu je přenesl do cyklu desítek akrylů. Šest z nich malířovi synové a dědicové (zemřel v roce 2004) nedávno věnovali Židovskému muzeu.

Významný dar muzeum vystaví

„Vyjádřili se v tom duchu, že obrazy patří do Prahy nejen podle názvu cyklu In Prague, ale skutečně rezonují s geniem loci Starého židovského hřbitova a židovské čtvrti,“ dodává Michaela Sidenberg.

„Je to jeden z nejvýznamnějších darů, které jsme kdy obdrželi, významně obohacuje sbírku našeho výtvarného umění,“ říká ředitel této instituce Leo Pavlát. Pokud by se hodnota daru měla vyjádřit penězi, částka by se vyšplhala do stovek tisíc dolarů.

Muzeum chce Grayovy obrazy vystavit. Doprovodí je projekcí diapozitivů českého fotografa Karla Plicky z židovského hřbitova.