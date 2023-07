Křišťálový glóbus dostal bulharský příběh o přehlížení seniorů, cenu má i české Brutální vedro

„Chtěli udělat něco jako diagnózu naší země – co se děje v Bulharsku? Probírali jsme se spoluscenáristou Simeonem Vencislavovem, že natočit film o této generaci by bylo důležité. Dnešní staří lidé si zaslouží, abychom trochu více věnovali pozornost tomu, co se s nimi dnes v Bulharsku děje. Za nějaký čas budeme my další stará generace a každý z nás chce mít v posledních letech svého života důstojnost, kterou generace dnešních seniorů v Bulharsku ztratila,“ uvedl ke svému snímku v rozhovoru pro ČT24 režisér Stefan Komandarev.

Hlavní hrdinku Blagu, kterou podvodníci připraví o úspory našetřené na manželův hrob, ztvárnila někdejší hvězda bulharského filmu Eli Skorčeva. Role v Blažiných lekcích je jejím návratem před kameru po více než třiceti letech.

Za mužský herecký výkon byl oceněn švédský herec Herbert Nordrum ve snímku Hypnóza, který ironizuje nabádání současné společnosti, aby člověk byl sám sebou, i když jeho chování zároveň koriguje.

Cenu za režii si zasloužil íránský filmař Babak Jalali. V černobíle natočené posmutnělé komedii Fremont sleduje afghánskou imigrantku usazenou v Americe. Uděleno bylo také zvláštní uznání pro drama Tanec na okraji sopky odehrávající se na pozadí exploze, k níž před třemi lety došlo v bejrútském přístavu, a zvláštní uznání poroty pro Prázdné sítě, dramatický příběh o právu na lásku ze současného Íránu.

Zvláštní uznání pro české Brutální vedro

Vítězem soutěžní sekce Proxima, vyhledávající talenty i upozorňující na nové směry zavedených filmařů, se stalo jihokorejské Početí. Režisérka Ji-young Yoo vystavila ústřední partnerský pár svého filmu dilematu spojenému s neplánovaným těhotenstvím.

Zvláštní uznání poroty si zasloužila indicko-nepálská mystická odysea o truchlení. Jmenuje se Guras, stejně jako devítiletá hlavní hrdinka hledající svého ztraceného psa. Zvláštní uznání pak znamená úspěch pro debutujícího českého režiséra Alberta Hospodářského Brutální vedro. Katastrofická situace, kdy planetu ohrožuje rozžhavený úlomek Slunce, se mu stala kulisou pro smíření jednoho mladíka. Snímek vznikl v koprodukci České televize.