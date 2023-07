Filmový průmysl ještě řídí muži ze staré školy, ale už začal nový život, nepochybuje Robin Wrightová

Než se Robin Wrightová dokázala uživit herectvím, pracovala jako uklízečka. První roli prý získala v momentě, kdy už hereckou kariéru chtěla vzdát. Začínala v soap opeře, zlomová pro ni byla titulní postava ve fantasy pohádce Princezna Nevěsta. Příběh v režii Roba Reinera představila karlovarskému publiku. „U nás se pokládá za klasiku, nejen proto, že je to dobrodružná fantasy, ale je to opravdu ten největší milostný příběh,“ vysvětlila.

Tom Hanks je takový, jak čekáte

Pro české diváky je ale klasikou spíše jiný snímek, v němž také hrála – příběh Forresta Gumpa. Robin Wrightová se v něm objevila jako osudová láska hlavního hrdiny v podání Toma Hankse. „S Tomem Hanksem jsme zase společně natáčeli před čtyřmi měsíci a bylo to, jako kdyby mezitím neuběhl žádný čas. Je velmi zábavný a sympatický, opravdu je takový, jak byste od něj čekali,“ podotkla Wrightová.

S oscarovým kolegou ji svedl dohromady režisér Forresta Gumpa Robert Zemeckis. Natáčí adaptaci komiksu Here. „Je to točené v jednom záběru, žádné střihy. Celý film se odehrává v jedné místnosti,“ prozradila herečka.

V mužském světě

Ve filmové branži se pohybuje tři dekády, přístup k ženám se za tu dobu podle ní změnil, i když poměrně nedávno. „Skleněný strop se rozbil zhruba před šesti, sedmi lety. Teprve tehdy. A ještě se pořád neblížíme k rovnoprávnosti například v platech. Ale otevřela se tím nová cesta,“ míní.

„Muži, kteří řídí filmová studia, producenti filmů, patří ještě ke staré škole, zasekli se ve starém způsobu myšlení. A my teď potřebujeme naučit ty mladé, že ve filmovém průmyslu začal nový život – a platí to i pro jiná odvětví. Mám pocit, že to potrvá ještě dlouho, než se ty staré návyky rozbijí,“ dodala.

Cary Elwes a Robin Wrightová v pohádce Princezna Nevěsta Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Jedna z nejznámějších postav, které ztvárnila – Claire Underwoodová –, se umí v mužském světě prosadit. Chladná a manipulativní žena to v seriálu Dům z karet dotáhla z manželky kongresmana až na prezidentku Spojených států. Za svou roli získala Wrightová Zlatý glóbus.

Úspěch seriálu ovšem trochu zakalil skandál spojený s hercem Kevinem Spaceym, na němž fiktivní příběh stál. Z roztočeného seriálu odešel po obvinění ze sexuálního napadení. Soud v New Yorku žalobu podanou na Spaceyho zamítl, momentálně ale hercův případ projednává také britský soud.

Dobrý režisér by měl být vypravěč

Robin Wrightová několik dílů Domu z karet i režírovala. „Líbí se mi, že pracujeme se všemi ve štábu. Herectví je sólová záležitost. Sedíte v karavanu, učíte se repliky, mluvíte sama se sebou, díváte se do zrcadla, pak teprve zkoušíte s ostatními. Ale při režii musíte umět zodpovědět otázky všech, kteří se vás ptají,“ vysvětlila, čím ji tato profese oslovuje.

Dobrý režisér by podle ní měl být vypravěč. „Ne aby vám jen řekl: ‚Až vejdete do místnosti, tvařte se šťastněji.' ‚No tak dobře, ' řeknu, ale musí to být někdo, kdo vám umožní se k té emoci dostat,“ podotýká. Takovým filmařem byl podle ní Anthony Minghella, který ji obsadil do romantického snímku Dveře dokořán.

Na place se potkala i s dalšími režisérskými osobnostmi, jako je kromě zmíněného Zemeckise také třeba David Fincher (Muži, kteří nenávidí ženy) nebo Denis Villeneuve (Blade Runner 2049).

Robin Wrightová při příjezdu na festival v Karlových Varech Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Společnost netečná vůči lidskosti

V roce 2021 uvedla Robin Wrightová svůj celovečerní režijní debut. V dramatu Země si zároveň sama zahrála ženu, která po osobní tragédii hledá pokoj v odlehlé divočině. Námět filmu vzešel jako reakce na násilí v americké společnosti.

„Napadlo mě to v jednu dobu, kdy jste ve zprávách téměř jednou za dva týdny slyšeli nebo četli o náhodných střelcích ve školách, v restauracích, v obchodních centrech. Stalo se to jakousi normou. ‚Slyšeli jste o tom střelci, co zabil sedm dětí?' říkali lidé stejně jako ‚Víte, že tamhle prodávají kafe?' A my jako společnost jsme začali být neteční vůči lidskosti a dobru. Film Země byl antiteze k této skutečnosti. Je to film o ztrátě, o vykoupení a naději,“ říká Robin Wrightová.

Ve Varech se zdrží i na závěrečný ceremoniál, na němž budou v sobotu 8. července oznámeni držitelé Křišťálových glóbů letošního ročníku. Robin Wrightová převezme Cenu prezidenta festivalu za přínos světové kinematografii.