Karlovarský festival ocení i Danielu Kolářovou. Kulový blesk spustil několikaminutový standing ovation

Místo, kde herečka Kulový blesk uváděla, zná velmi dobře. V Karlových Varech žila od čtyř let do maturity. Její matka pracovala jako divadelní účetní. Herecká kariéra Kolářové začala právě v karlovarském divadle, první roli tam dostala ve svých devíti letech v Andersenově pohádce.

Daniela Kolářová snímek osobně uvedla v karlovarském divadle, kde bylo vyprodáno do posledního místa. Přišly ovace, které nebraly konce. Českou herečku lidé vítali několikaminutovým potleskem ve stoje.

„Pan režisér Škopis, protože se tady hrály v sobotu a v neděli i pohádky pro děti, umluvil maminku, aby mě půjčila do Císařových nových šatů, kde jsem byla v první polovině kuchtík a v druhé ta holčička, která křičí, že císař pán je nahatý,“ vzpomíná Kolářová.

Filmů nakonec natočila stovku. „Když jsem šla studovat na divadelní fakultu, tak jsem myslela, že budu hrát divadlo. Nikdy mě nenapadlo, že by měl někdo o mě zájem do filmu. Byla to náhoda,“ prozradila. Dnes je jednou z nejvýraznějších českých hereček.