Když mi lidi radí, co bych měl hrát, nezajímá mě to, říká Russell Crowe

Čestný Křišťálový glóbus převzal Crowe hned na zahájení festivalu, ale pak sošku i gala odložil a před publikum zahajovacího koncertu předstoupil jako zpěvák kapely Indoor Garden Party, která se dá řadit k žánrům bluesrock a country. Vystoupením přístupným zdarma zakončila skupina turné po hospodách, klubech a divadlech.

„Řada lidí to nechápe, ale obojí vychází ze stejného zdroje energie, psaní písně i ztvárnění postavy. Pro mě je to to samé,“ vysvětloval Crowe ve Varech svou vášeň pro hudbu.

První sólový singl I Want To Be Like Marlon Brando nahrál v osmdesátých letech. V devadesátých pak vydal tři alba coby člen rockové formace Thirty Odd Foot of Grunts. Počátky projektu Indoor Garden Party se vážou ke spolupráci s kanadským hudebníkem Alanem Doylem.